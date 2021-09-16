شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج ثالث جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت على مدار اليوم الخميس ، لقاءات قوية في الجولة الثالثة لدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2021/2022.

وجاءت نتائج الجولة كالتالى :

فوز الأهلى على البنك الأهلى 26/33

فوز الزهور على الأوليمبي 29/31

فوز الزمالك على هليوبوليس 22/28

تعادل الشمس مع الجزيرة 18/18

فوز الحوار على طلائع الجيش 27/29

فوز هليوليدو على ستاد المنصورة 27/28

فوز سموحة على سبورتنج بنتيجة 25/28

فوز الطيران على أصحاب الجياد 29/33

فوز أكتوبر على المعادى 17/18

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى المحترفين للرجال ، المحدد لها يوم 23 سبتمبر الجارى بعد قرار لعب مبارايات القمة على صالة محايدة.

وكان جدول المنافسة حدد صالة الأهلى لاستضافة اللقاء، إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة.