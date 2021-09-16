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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس، 16 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى، واتحاد الكرة يهدى كيروش قميص المنتخب احتفالا بمئوية الاتحاد.. صور.

الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى

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اتحاد الكرة يهدى كيروش قميص المنتخب احتفالا بمئوية الاتحاد.. صور

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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