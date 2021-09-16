شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس، 16 / 9 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى، واتحاد الكرة يهدى كيروش قميص المنتخب احتفالا بمئوية الاتحاد.. صور.

الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى

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