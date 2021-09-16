طلائع الجيش يهزم الحمام المطروحى 2/1 استعداداً للأهلى فى السوبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق طلائع الجيش على نظيره الحمام المطروحي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، الخميس، بملعب برج العرب الرئيسي.

ويستعد طلائع لجيش لمواجهة الأهلي الثلاثاء المقبل في السوبر المصري ببرج العرب.

وقد اصطحب الجهاز الفني للفريق جميع اللاعبين القدامي والجدد الـ32 لاعباً في المعسكر من أجل تجهيزهم فنياً وبدنيا ولزيادة الإنسجام والتركيز بينهم جميعاً خاصه مجموعة اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم النادي ، ويقود التدريبات عبد الحميد بسيوني المدير الفني والجهاز المعاون ياسر علي وسيد السويركي ود سيد عبد القادر والكابتن يسري عرفان ومحمد مختار وتحت إشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة .

وأعلن طلائع الجيش، التعاقد مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد جابر لاعب المصرى البورسعيدى، وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الأربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين بالاضافة لأحمد عفيفى لاعب الانتاج الحربى لمدة موسمين