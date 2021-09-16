شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى حارس الزمالك بعد إعارته إلى فاركو: "بداية جديدة وطموح جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك المنتقل حديثا إلى نادى فاركو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مؤكدا أنها بداية جديدة وطموح جديد، خلال مشواره الكروى مع الساحرة المستديرة.

ونشر صبحى، برومو انتقاله لناديه الجديد، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "بداية جديدة وطموح جديد".

وحصل نادى فاركو، على جهود محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، مقابل 5.5 مليون جنيه على سبيل الإعارة لمدة موسم ووضع مسئولو فاركو بند فى العقد يتيح لهم حق شراء الحارس الصاعد نهائيا مقابل 20 مليون جنيه.

وأعلن نادى فاركو، تعاقده مع محمد صبحى، حارس مرمى نادى الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة فى إطار تلبية احتياجات الجهاز الفنى للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

ويعد محمد صبحى الصفقة رقم 13 داخل نادى فاركو استعدادًا للمنافسة بالدورى المصرى الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائرى رزقى حمرون قادما من شبيبة القبائل، محمد فؤاد قادما من العين السعودى، النيجيرى كينجسلى سوكارى قادما من الصفاقسى التونسى، محمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، عبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز، أحمد مودى من مصر المقاصة، رامى صبرى مدافع إنبى، أحمد الصغيرى لاعب أسوان، علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربى، مصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ، عزمى غومة لاعب الصفاقسى التونسى.