شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوما تفصل هانى عادل عن المشاركة مع غزل المحلة بعد التعافى من الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود هانى عادل لاعب فريق غزل المحلة للمشاركة مع الفريق بعد 30 يوماً وذلك عقب إجراء جراحة الرباط الصليبى، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الأهلى التى فاز فيها زعيم الفلاحين بهدف نظيف بالدورى الممتاز الموسم الماضى .

ويخوض هانى عادل بعض التدريبات لرفع اللياقة البدنية تحت أشراف محمد عمر مدرب الاحمال وذلك لتجهيزة بشكل جيد لبداية مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

فى سياق أخر، يسعى محمد عودة المدير الفنى لفريق غزل المحلة إلى رفع كفاءة اللاعبين بدنياً خلال تدريب الفريق الذى يقيم على ملعب غزل المحلة استعدادا لبطولة الدورى الممتاز.

وأعلن نادي غزل المحلة تنصيب محمد عودة مديرا فنيا للفريق، خلفا لخالد عيد الذي تمت إقالته مؤخرا، وجاء التشكيل للجهاز الفني كالتالي: محمد عودة مديرًا فنيًّا، و طلعت محرم مدرب و ممدوح عبد الحي مدرب و محمد يونس مدرب حراس المرمى و محمد مصطفى فرج مساعد مدرب ومحلل أداء و طه السيد مدير إدارى و الجهاز الطبى و دكتور خالد الجميزي طبيب الفريق و محمد عمر.