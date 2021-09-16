الأهلي يعلن قائمة السوبر.. 5 وجوه جديدة.. وعودة وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في كأس السوبر المصري يوم الثلاثاء المقبل.

القائمة شهدت انضمام 5 وجوه جديدة على الفريق الذي أنهى الموسم الماضي، حيث انضمت 3 صفقات جديدة مع عودة اثنين من المعارين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف، كريم فؤاد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط والأجنحة: أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، محمد مجدي "أفشة"، حمدي فتحي، محمود كهربا، حسين الشحات، طاهر محمد، وليد سليمان، أحمد عبد القادر، عمار حمدي، لويس ميكيسوني.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، حسام حسن

ويخوض الأهلي كأس السوبر 2020-2021 بصفته بطلا للدوري والكأس لموسم 2019-2020، بينما يخوض الطلائع المباراة بعدما حل وصيفا لمسابقة الكأس الموسم الماضي.

وكان من المفترض إقامة السوبر المصري 2021-2022 قبل تدشين الموسم القادم، لكن لم يحدد اتحاد الكرة بعد موعدا له لعدم انتهاء مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 وبالتالي عدم تحديد الطرف الثاني في السوبر لمواجهة الزمالك بطل الدوري.