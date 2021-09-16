مصطفى ظهر للحظات.. جالاتا سراي يهزم لاتسيو في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق فريق جالاتا ساري التركي الفوز بهدف نظيف على لاتسيو الإيطالي في الجولة الأولى من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي.

لاتسيو سجل في مرماه الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب توماس ستراكوشا في الدقيقة 67.

فاتح تريم مدرب جالاتا ساري احتفظ بمصطفى محمد المعار من صفوف الزمالك على مقاعد البدلاء قبل أن يشركه للحظات في الدقيقة 90 قبل صافرة الحكم مباشرة.

وتضم المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي إلى جانب جالاتا سراي ولاتسيو، فريق مارسيليا الفرنسي، ولوكوموتيف موسكو.