بعد عملية سطو على منزله.. سرقة ميدالية دوري الأبطال من منزل جيمس

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

كشف ريس جيمس، مدافع فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن سرقة ميداليته التي حصل عليها لدى فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وميدالية المركز الثاني في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك خلال عملية سطو على منزله.

وحدثت عملية السطو على منزل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، حينما كان يلعب مع فريقه أمام زينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 1 / صفر.

ولعب جيمس دورا كبيرا في فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فيما شارك أساسيا في مباراة واحدة مع المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى المباراة النهائية لأمم أوروبا حيث خسر أمام إيطاليا.

ولجأ جيمس إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث طلب المساعدة في إيجاد الجناة، الذين سرقوا أيضا خزانة تحتوي على ميدالية كأس السوبر التي توج بها مؤخرا مع فريقه.

وكتب جيمس مع نشر أربع مقاطع فيديو للواقعة: "هذه الميداليات حصلت عليه حينما كنت ألعب مع تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، وهي ألقاب لا يمكن أن تختفي من تاريخي حتى لو لم يكن لدي ميداليات لإثبات ذلك".

وأضاف: "ورغم ذلك فإنني أطلب من مشجعي تشيلسي والمنتخب الإنجليزي المساعدة في التعرف على هؤلاء الجناة، الذين لن يكونوا في راحة أبدا مع تزايد الأدلة ضدهم".

وأوضح جيمس: "الشرطة والمستشارين ونادي تشيلسي والأخرين يقفون خلفي لأن لدي أدلة قوية حول هوية الفاعلين ونحن قريبون منهم".

وتابع مدافع المنتخب الإنجليزي: "لحسن الحظ لم يكن أحد متواجدا خلال عملية السطو، لكنني أحب أن أؤكد لكم أنني بخير".

وكان جيمس، الذي نشأ في أكاديمية تشيلسي، قد أصبح عنصرا أساسيا لدى الفريق في الموسمين الأخيرين، وشارك في أربع مباريات في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل.