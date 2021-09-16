اتحاد الكرة يرحب بالجمعية العمومية غير العادية.. ويخاطب الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رحبت اللجنة المؤقتة المنوطة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بطلبات بعض الأندية الأعضاء حول انعقاد جمعية عمومية غير عادية.

وطلبت الأندية الجمعية العمومية غير العادية من أجل تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

ومن جهته كلف الاتحاد الإدارة القانونية بدراسة الطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذها على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال 48 ساعة.

وبدوره قامت اللجنة المؤقتة بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والجهات المعنية لضمان صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

وستعقد لجنة الاتحاد المصري اجتماعا خلال الأسبوع القادم سيتم تحديد موعده لاحقا، من أجل الإعلان عن الخطوات النهائية في الأمر.