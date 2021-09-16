السطو على منزل مدافع تشيلسي أثناء مشاركته في مباراة بدوري الأبطال

تعرض منزل لاعب فريق تشيلسي الانجليزي، ريس جيمس، للسطو أثناء مشاركته في مباراة فريقه الثلاثاء أمام زينيت بطرسبرغ في دوري أبطال أوروبا.



ويقول المدافع، البالغ من العمر 21 عاما، إن الميدالية التي فاز بها مع المنتخب الانجليزي في نهائي كأس أوروبا 2020 سرقت منه. كما أخذ اللصوص ميدالية دوري أبطال أوروبا، وميدالية كأس السوبر الأوروبية أيضا.



وأضاف أنه لحسن الحظ لم يكن أحد في البيت.



وكتب على إنستاغرام: "أود أن أعلمكم أنني بخير".



وشارك جيمس في المباراة التي فاز بها تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو آيار الماضي.



ولعب مع المنتخب الانجليزي في كأس أوروبا 2020 ووصل إلى النهائي ليخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ثم فاز مع تشيلسي بكأس السوبر الأوروبية أمام فريق فياريال الإسباني، بداية هذا الموسم.



وقال جيمس: "مجموعة من اللصوص الجبناء اقتحموا بيتي، وتمكنوا من أخذ خزنة ثقيلة في سيارتهم فيها بعض مقتنياتي الشخصية".



وأوضح "وبما أنني لا أترك أبدا أي مجوهرات في بيتي، فكل ما أخذوا هو الميداليات التي حصلت عليها مع فريق تشيلسي والمنتخب الانجليزي. وهذه الميداليات تمثل شرفا حزته لا يمكن أن يؤخذ منى حتى إذا استولوا على الميداليات".



"ومع ذلك فإنني أدعو جميع مشجعي تشيلسي والمنتخب الانجليزي للمساعدة في كشف هوية هؤلاء التعساء، الذين لن ينعموا بالراحة لأن الأدلة الجنائية تتجمع ضدهم".



وأضاف "فالشرطة والمستشارون ونادي تشيلسي وآخرون كلهم يدعمونني، ولدينا معلومات أولية عن هوية الجناة، وسنضبطهم".

