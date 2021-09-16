شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجانات وسيلة باسم مرسى ولاعبو سيراميكا للتسلية في رحلة شرم الشيخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو سيراميكا وعلى رأسهم باسم مرسى المنضم حديثا إلى الفريق على الاستماع إلى المهرجانات الشعبية خلال رحلتهم إلى شرم الشيخ للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ونشر أحمد محسن ظهير سيراميكا عبر صفحته على موقع "إنستجرام" فيديو لزملائه فى الفريق باسم مرسى وعامر وعامر حارس المرمى ورجب عمران خلال استمتاعهم بأغانى المهرجانات الشعبية.

قرر هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا، خوض معسكر مغلق فى معسكر شرم الشيخ ولمدة 15 يومًا بمدينة شرم الشيخ ، وعاد فريق سيراميكا للتدريبات الجماعية بدءًا من السبت الماضي، وكان من المقرر خوض الفريق معسكره المغلق أول الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 25 أكتوبر، موعدًا لبدء الموسم الجديد

وفضل الجهاز الفني لفريق سيراميكا شعبان منح اللاعبين راحة إضافية وذلك بسبب ضغط مباريات الموسم الماضي.

وجاء قرار الجهاز الفني بخوض معسكر مغلق من أجل رفع درجات تركيز اللاعبين، وتجهيزهم بشكل بدني وفني قوي للموسم الجديد.

ومن ناحية أخرى قرر هيثم شعبان استعادة ثلاثى المعارين، حمزة مجدي مهاجم فريقه المعارلنادي اسوان، ومصطفى بهاء بعد انتهاء إعارته فى أبو قير للاسمدة، وعلي الملواني بعد انتهاء إعارته في نادي بورتو.

جاء قرار هيثم شعبان، باستعادة الثلاثى بعد المستوى الطيب الذي قدموه خلال الموسم الماضي مع فرقهم المختلفة .

وأشاد شعبان باللاعبين الثلاثة وبما قدموه من مستوى فني طيب خلال الموسم الماضي، وطالبهم باستغلال مدة المعسكر المغلق لنادي سيراميكا الذي بدأ الأربعاء، للانسجام مع باقي زملائهم، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

وشدد المدير الفني لسيراميكاعلى اللاعبين بأن المنافسة ستكون شرسة وقوية من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.