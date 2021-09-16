شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بسام يضع الرتوش النهائية على انضمامه للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع عمر بسام مهاحم إنبي الرتوش النهائية على انضمامه للمقاولون العرب في الموسم الجديد بعدما أبدى عماد النحاس المدير الفني للذئاب رغبته في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدى عمر بسام رغبته في ارتداء قميص المقاولون العرب وخوض تحدى جديد في الموسم القادم خصوصا بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريق إنبى بقيادة حلمى طولان وعدم حصوله على فرصته بالشكل الأمثل خلال الموسم المنقضى.

وعقد عمر بسام جلسة مع مسئولي المقاولون العرب خلال اليومين الماضيين اتفقا فيها الطرفين على كافة التفاصيل التعاقدية والأمور المالية ويتبقى فقط الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي ليصبح بسام لاعبا في صفوف ذئاب الجبل.

ومن ناحية أخرى خاض الجهاز الفني بنادى إنبي، بقيادة حلمى طولان،6 مباريات ودية، خلال فترة الراحة، التي منحها الاتحاد المصرى لكرة القدم للأندية حتى 21 سبتمبر الجاري، حفاظا عليهم من الإجهاد.

وأقيمت مباريات فريق إنبي الودية على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت، استعدادا لتجهيز الفريق البترولى فنيا والحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الراحة التى قرر اتحاد الكرة منحها للأندية.

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.