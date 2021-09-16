شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يقرر تشكيل لجنة لإدارة الكرة برئاسة وليد هويدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سراج الدين المدير الرياضي والمتحدث الرسمي باسم نادي المقاصة أن مجلس إدارة النادي الفيومي قرر تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم تكون مسئولة عن كل ما يخص الفريق الأول للمقاصة خلال الفترة المقبلة.

وقال سراج الدين في تصريحات خاصة إن لجنة الكرة تتكون من وليد هويدي رئيسا للجنة واللواء عمرو هويدي وعصام سراج الدين وخالد شيطا في العضوية.

شدد المدير الرياضي للمقاصة أن دور لجنة الكرة الاشراف على الفريق الأول واختيار الأجهزة الفنية وتحديد الصفقات المستهدفة لتدعيم صفوف الفريق الفيومي وتسهيل مهام فريق الكرة والعمل على تحقيق أهدافه.

وتسببت الإصلاحات الموجودة في أرض ملعب استاد الفيوم في تأجيل فترة إعداد فريق المقاصة استعدادا للموسم الجديد، بعدما كان مقررا بدء فترة الإعداد منذ الأسبوع الماضي، قبل أن يصطدموا بصعوبة التدرب على ملعب الفيوم.

ويترقب مسئولو المقاصة الموقف النهائي من انتهاء الإصلاحات في ملعب الفيوم أو البحث عن ملعب جديد للتدرب عليه خلال الفترة القادمة، ويشهد بدء فترة إعداد الفريق الفيومي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة في ملعب ومدرجات استاد الفيوم.

وأنهى مسئولو نادي المقاصة إجراءات التعاقد مع تامر مصطفى لتولي القيادة الفنية للفريق الفيومي في الموسم المقبل، ويبدأ المسئولية الفنية مع بداية فترة إعداد الفريق والتي لم تتحدد حتى الآن.