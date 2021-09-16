شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يتمسك بالاستقالة من الزمالك ويرحل من النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، تمسك باستقالته ولم يحضر أيضًا تلك الجلسة التى جمعت اللاعبين والإدارة بعدما تغيب عن التواجد فى الجلسة الأولى بين الجهاز والإدارة قبل انضمام اللاعبين للاجتماع وجاء غياب نبيه لكونه حضر فى تمام الرابعة عصرا وتم إبلاغه بتأخير عقد الاجتماع لوجود ارتباطات لدى المجلس.

ورحل أسامة نبيه، عن مقر نادى الزمالك دون حضور جلسات إدارة النادى سواء مع الجهاز أو الجلسة التى عقدت مع اللاعبين وبذلك يتمسك باستقالته.

وأصدر أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى: "جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل.

ويضيف مدرب الزمالك: "كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

وأكمل: "لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمه.

وتابع: "هناك مشاكل ماليه كثيره داخل الفريق ومستحقات متأخره للاعبين و للجهاز الطبى و الإدارى و الفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواه بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل.

وأكمل: "وسوف يتم عقد جلسه اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين .والجميع يعلم مدى حبى و اعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فى ما هو قادم .كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين.

واختتم حديثه قائلا :" لذا وجب عليا التقدم باستقالتى احتراما لنفسى وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتى على ايجاد حلول من قبل الاداره.