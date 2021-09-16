شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه تمنح فاركو حق شراء محمد صبحي نهائيا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي فاركو علي جهود محمد صبحي حارس مرمي الزمالك مقابل 5.5 مليون جنيه علي سبيل الإعارة لمدة موسم ووضع مسئولو فاركو بند في العقد يتيح لهم حق شراء الحارس الصاعد نهائيا مقابل 20 مليون جنيه .

وأعلن نادى فاركو، تعاقده مع محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

ويعد محمد صبحي الصفقة رقم 13 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.