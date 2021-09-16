شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يكشف للاعبى الزمالك عدم ترشحه فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، للاعبي الفريق في الجلسة التي تم عقدها اليوم، الخميس، من أجل الإستماع إلى مطالبهم أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة وفقا لما كشفه مصدر بالجلسة.

كما أوضح أن اللاعبين نقلوا إلى لبيب شكواهم من تأخر بعض المستحقات والمكافأت لهم والمطالبة بعدم خصم رسوم التنمية منهم بخلاف رغبتهم في الحصول على مقدمات عقودهم عن الموسم الجديد ، ووعدهم لبيب بصرف مستحقاتهم حين توفر سيولة مالية خلال الفترة المقبلة وتحديدا مطلع الشهر المقبل.