ليتوانيا والتشيك تتصدران منافسات السلاح للشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث

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القاهرة - سامية سيد -

تصدر كل من منتخب ليتوانيا والتشيك منافسات السلاح بالدور نصف النهائي ببطولة العالم للخماسي الحديث للشابات تحت 19 عام والمقامة بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاءت في المركز الأول للمجموعة الأولي ميديجه جينيتي لاعبة منتخب ليتوانيا برصيد نقاط 548 ، فيما أحتلت أميرة قنديل لاعبة المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد نقاط 528 ، كما حصدت ريناتا شانكوف لاعبة منتخب روسيا المركز الثالث برصيد نقاط 501 ، كما حصلت لاعبة المنتخب الوطني زينة عامر المركز التاسع بمجموع نقاط 484.

بينما جائت نتائج المجموعة(2) في المركز الاول لاعبة منتخب التشيك لوسي هالفاكوفا بمجموع نقاط 550 ، وحصلت لاعبة منتخب كازاخستان انستازيا المركز الثاني بمجموع نقاط 531 ، بينما احتلت المركز الثالث الروسيه يانا سولوفيفا بمجموع نقاط 530 ،فيما حصدت لاعبة المنتخب الوطني ملك إسماعيل على المركز الرابع بمجموع نقاط 530، بينما جاءت هانيا أبو بكر المركز الثاني عشر بمجموع نقاط 471.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة