شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على القاهرة فى بطولة المنطقة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة سلة بالنادي الأهلي على نظيره نادي القاهرة بنتيجة 76/29 في رابع مباريات الفريق من منافسات بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة ، ويعد هذا الفوز هو الرابع للفريق فى البطولة حيث سبق وتغلب على مصر للبترول ثم طلائع الجيش والاتصالات .

ويغيب مايكل تومسون لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى عن التدريبات خلال الفترة المقبلة فى إطار استعداد الفريق الأحمر لبطولة الدوري ، بعد إصابته مع الفريق والتى تم تشخيصها بشد فى العضلة الضامة ، والتى يتغيب على إثرها لمدة أسبوع عن التدريبات

من ناحية أخرى وافق الأهلى على إعارة يوسف المعداوي لاعب فريق الشباب إلى نادى طنطا لمدة موسم ، على أن يعود الموسم المقبل.