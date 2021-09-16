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الأهلى يفوز على القاهرة فى بطولة المنطقة لكرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة سلة بالنادي الأهلي على نظيره نادي القاهرة بنتيجة 76/29 في رابع مباريات الفريق من منافسات  بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة ، ويعد هذا الفوز هو الرابع للفريق فى البطولة حيث سبق وتغلب على مصر للبترول ثم طلائع الجيش والاتصالات .

 

ويغيب مايكل تومسون لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى عن التدريبات خلال الفترة المقبلة فى إطار استعداد الفريق الأحمر لبطولة الدوري ، بعد إصابته  مع الفريق والتى تم تشخيصها بشد فى العضلة الضامة ، والتى يتغيب على إثرها لمدة أسبوع عن التدريبات 

 

 من ناحية أخرى وافق الأهلى على إعارة يوسف المعداوي لاعب فريق الشباب إلى نادى طنطا  لمدة موسم ، على أن يعود الموسم المقبل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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