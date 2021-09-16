شكرا لقرائتكم خبر عن روقا لاعب الزمالك عبر انستجرام : أى حد معرفش قيمتك بكرة يعرف وتدوس عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد أشرف روقا لاعب الزمالك، "ستورى" مثيرة للجدل عبر حسابه الشخصى على انستجرام، وكتب روقا: عمر ما كان الأدب والاحترام حاجة وحشة بالعكس ده يدل على تربيتك والبيت اللى انت خارج منه، بس ده ميمنعش انك تكون قوى وربنا مديك نعمة وواقف على رجلك انك تاخد حقك من عين التخين وأي حد معرفش قيمتك بكرة يعرف قيمتك وتدوس عليه.



روقا

واستفسر محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من مسئولى النادى والجهاز الفنى عن مصيره النهائى خلال الفترة الحالية، خاصة أن اللاعب يمتلك العديد من العروض المحلية ويرغب فى تحديد وجهته فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وطلب أشرف روقا من مسئولى الزمالك تحديد مصيره سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل، لاسيما أن اللاعب يفضل الرحيل فى حال عدم المشاركة مع الزمالك، حيث شهد الموسم المنقضى عدم اعتماد باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على اللاعب بشكل أساسى الأمر الذى دفعه لطلب الرحيل.

ويتبقى فى عقد محمد أشرف روقا مع الزمالك موسم أخر، إلا أن اللاعب يرغب فى خوض تجربة جديدة، للمشاركة بصفة أساسية والعودة للظهور بقوة على الساحة الرياضية.

وكان روقا نفى الخبر الذى تم نشره علي الموقع الرسمي لنادي الزمالك، والمتعلق بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة.