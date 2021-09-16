شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يذبح عجلاً احتفالاً بانضمامه للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الاسماعيلى الجديد، بانضمامه إلى قلعة الدراويش خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ونشر عادل عبد المنعم صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال ذبحه عجلاً وعلق "بسم الله الله أكبر .. اللهم منك وإليك".



احمد عادل عبد المنعم

وأعلن نادى الاسماعيلى عن التعاقد مع أحمد عادل المنعم حارس مرمى الجونة الحالى والأهلى السابق لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد عبر الصفحة الرسمية للنادى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وسبق إعلان الإسماعيلى عن الصفقة بشكل رسمى، كشف الخليج 365 عن الصفقة عبر تصريحات خاصة من أحمد عادل لـ ”الخليج 365” قال خلالها:" وقعت على عقود الانتقال للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بشكل نهائى بعد التقدير الذى لمسته من مسئولى اللجنة الفنية ومجلس الإدارة، وأسعى لأكون عند حسن ظن جماهير الدراويش العريضة".

ولعب أحمد عادل عبد المنعم مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

جمهور الأهلى لقب أحمد عادل عبد المنعم بـ "الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، لاسيما أنه من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا وبالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة داخل القلعة الحمراء، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة ومنها لصفوف الجونة قبل التوقيع للإسماعيلى.