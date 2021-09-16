شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الرجاء برباعية استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز الفريق الكروى الأول بنادي سموحة بقيادة أحمد سامى، على نظيره الرجاء بقيادة كرم جابر برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب النادى بسموحة.

وفاز فريق سموحة على حساب الرجاء باللقاء الودي الذي جمع الفريقين، ضمن استعدادات سموحة لبدء الموسم الجديد 2021 - 2022 من الدوري المصري الممتاز ومباراة بيراميدز فى كأس المقرر لها ٢٤ سبتمبر الجارى على الملعب الجديد بالسويس.

جاءت أهداف سموحة أمام الرجاء عن طريق عمر ميرا فى الشوط الأول وأضاف محمد النادى الهدف الثانى ، وأحرز الطاهر الطاهر الهدف الثالث واضاف محمد نادى الهدف الرابع.

وحرص احمد سامى المدير الفني لفريق لسموحة على إجراء عدة تبديلات من أجل اختبار جميع العناصر في الفريق خاصة الصفقات الجديدة لتحقيق الانسجام مع باقي العناصر بالفريق.

حضر اللقاء محمد فرج عامر رئيس النادى ومعه عمر الغنيمى و إيمان جابر أعضاء مجلس الإدارة