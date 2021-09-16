شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يجرى أشعة بعد خروجه مُصاباً فى ودية الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لأشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحيد حجم إصابته التي تعرض لها في ودية المقاولون العرب مساء اليوم والتي غادر على أثرها المباراة.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد التتش ضمن استعدادات الأحمر للسوبر المحلي الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش ببرج العرب.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة عضلية ليُغادر أرض الملعب وستُحدد الأشعة مصير اللاعب الذي شارك في الودية مُرتدياً "ماسك" في الوجه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأخير.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين في ودية اليوم، التي تعد ثاني المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة الجميع بعد العودة من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في السوبر المصري، ويعقبه خوض مباراة إنبي في دور الـ16 لكأس مصر يوم 25 من الشهر الجاري.