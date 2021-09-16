إلغاء مران الزمالك بسبب جلسة إدارة النادى مع اللاعبين

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إلغاء مران الفريق اليوم، بسبب الجلسة التي عقدت منذ الخامسة والنصف مساء حتى السابعة من نفس اليوم الخميس، وذلك بين إدارة النادي واللاعبين والتي شهدت الإستماع إلى أزمات اللاعبين ومطالبهم ، وعقب نهاية الجلسة، أبلغ الجهاز الفني للزمالك، اللاعبين بإلغاء المران مع إقامة المران غدا في تمام الخامسة مساء.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حصول الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي مستحقاته كاملة بما فيها المكافات والمتأخرات، وهو الوحيد الذى حصل علي راتبه حتي شهر أغسطس الماضي.

وأضاف المصدر أن حسين السيد المشرف علي الكرة وعضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي قام بصرف مستحقات كارتيرون كاملة قبل سفره للامارات لقضاء اجازته عقب تتويج الزمالك بالدوري الموسم الماضي، حيث طلب حسين السيد عقد كارتيرون وقام بتنفيذ بنود المكافات كاملة ، فيما اكد المصدر ان افراد الجهاز المعاون لكارتيرون الأجانب حصلوا علي نسبة كبيرة من مستحقاتهم بينما حصل المعاونون المصريون علي نسبة بسيطة من المكافآت.

من ناحية أخرى أصدر أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

ويضيف مدرب الزمالك : "كما أننى أشعر بأستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكوره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .