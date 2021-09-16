تعرف على موعد مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

تستكمل منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، حين يلاقي فريق الأهلي نظيره الفتح، مساء الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول.



ويحتل فريق الأهلي المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات، ولم يعرف طعم الفوز أو الخسارة بالمسابقة حتى الآن.

في المقابل، يأتي فريق الفتح في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل وخسارة.

يستضيف فريق الأهلي نظيره الفتح في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل منافسات الدوري السعودي في موسمه الحالي 2021-2022 عبر قنوات SSC بجانب منصة شاهد الإلكترونية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والفتح عبر قناة SSC 1 HD/SD على الهواء مباشرة.