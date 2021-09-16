اخبار الرياضه

تعرف على موعد مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

تستكمل منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، حين يلاقي فريق الأهلي نظيره الفتح، مساء الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول.

 

ويحتل فريق الأهلي المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات، ولم يعرف طعم الفوز أو الخسارة بالمسابقة حتى الآن.

 

في المقابل، يأتي فريق الفتح في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل وخسارة.

 

يستضيف فريق الأهلي نظيره الفتح في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

 

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

 

تنقل منافسات الدوري السعودي في موسمه الحالي 2021-2022 عبر قنوات SSC بجانب منصة شاهد الإلكترونية.

 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والفتح عبر قناة SSC 1 HD/SD على الهواء مباشرة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا