الامارات | فوز الظفرة والنصر والحمرية في دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الظفرة والنصر والحمرية في دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق النصر للصالات على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة (3-2) في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري العام في قاعة آل مكتوم، وسجل اهداف العميد محمد عبيد والبرازيليان هنريك وفينيكيوس، بينما سجل عبدالله عبدالمجيد والبرازيلي دا سيلفا هدفي كلباء. وتمكن فريق الظفرة من هزيمة فريق مليحة (6-1) في المباراة التي اقيمت في قاعة بينونة في الظفرة.

وسجل اهداف الفائز البرازيليان انتونيو وفينيكيوس بواقع هدفين لكل منهما، وهدف لكل من البرازيلي ميجويل وحمدان الكثيري، بينما سجل فهد احمد هدف مليحة الوحيد.

وفاز الحمرية على الشارقة بنتيجة (6-3) في المباراة التي اقيمت بقاعة الحمرية، محققا اول انتصاراته في البطولة، حيث سجل اهدافه شادي قنديل ( هدفين) والبرازيلي جوستافو (هاتريك) وعادل حسن، وسجل اهداف الشارقة عبدالكريم جميل والبرازيلي بورديغيني وصبري جميل. وبموجب هذه النتائج تصدر الظفرة ترتيب الفرق برصيد تسعة نقاط يليه النصر ثانيا 7 نقاط، وصعد الحمرية للمركز السادس برصيد ثلاث نقاط.

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