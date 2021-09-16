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تعرف على أسعار العملات في حضرموت لمساء اليوم الخميس

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت لمساء اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الخميس وقد جاءت كالتالي:

 

 

أسعار البيع

 

السعودي  :  289

 

الدولار     :  1098

 

الدرهم الإماراتي: 296

 

 

أسعار الشراء

 

السعودي  :  290

 

الدولار     :  1100

 

الدرهم الإماراتي: 303

 

 

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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