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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت لمساء اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الخميس وقد جاءت كالتالي:
أسعار البيع
السعودي : 289
الدولار : 1098
الدرهم الإماراتي: 296
أسعار الشراء
السعودي : 290
الدولار : 1100
الدرهم الإماراتي: 303
• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى