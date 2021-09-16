سولشاير يطالب يونايتد بردة فعل بعد السقوط في سويسرا

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لندن : طالب المدرب النروجي لمانشستر يونايتد الإنكليزي أولي غونار سولشاير لاعبيه برد فعل، وذلك بعد السقوط المحرج الثلاثاء في سويسرا أمام يونغ بويز 1 2 في مستهل مشوار "الشياطين الحمر" في دوري أبطال أوروبا.

وبعدما افتتح النجم الجديد القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل، تلقى فريق سولشاير ضربة قاسية بطرد آرون وان بيساكا، قبل أن تتسبب تمريرة خاطئة من جيسي لينغارد في هدف الفوز القاتل للفريق السويسري في الوقت بدل الضائع.

وكانت نتيجة الثلاثاء مخالفة تماماً للتوقعات، لاسيما أن يونايتد استهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز بقوة حيث يتصدر الترتيب بعد فوزه بثلاث من مبارياته الأربع الأولى.

وعلّق سولشاير على الوضع المعنوي للفريق، قائلاً "كما تعلمون، إنها انتكاسة، علينا أن نحقق نتيجة أفضل، ولدينا 5 مباريات لنحصل على هذه النقاط العشر أو الـ12 التي نحن بحاجة إليها" لبلوغ ثمن النهائي عن المجموعة السادسة التي تضم فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي (تعادلا 2 2).

وتابع "من المؤكد أنها ليست البداية التي أردناها لكننا فريق جيد وبإمكاننا استعادنا توازننا مجدداً".

ورأى سولشاير أنه يُحكَم على الفرق بالنتائج وليس النوايا، موضحاً "العناوين التي نراها تُحَدَد دائماً بحسب النتائج ومن النادر جداً جداً أن نراها تتحدث عن مباراة مذهلة أو سيئة للغاية".

وتابع "ندرك بأن التوقعات مرتفعة جداً ونتوقع المزيد من أنفسنا أيضاً. مستوى الأداء (في مباراة الثلاثاء) لم يكن بحسب معاييرنا".

وينتقل تركيز يونايتد الآن الى الدوري المحلي حيث تنتظره مباراة صعبة الأحد في ضيافة وست هام الذي استهل الموسم الجديد بشكل جيد أيضاً بتحقيقه فوزين وتعادلين.