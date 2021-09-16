شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تصريحات قوية لــ كيروش بعد تنصيبه مدربا لمنتخب مصر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام اتحاد الكرة، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لكارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الذى تم تعيينه خلفا لحسام البدرى المدير الفنى السابق.



كيروش

وخلال المؤتمر الصحفى تم تنصيب كيروش مديرا فنيا للفراعنة، وأدلى الخواجة بتصريحات قوية خلال المؤتمر:

- مصر تمتلك لاعبين مميزين يسعون لتحقيق الانتصارات.

-نحن منتخب مصر لا نخاف من أحد.

- كأس العالم ليس أمرا سهلا ولكنه هدف صعب.

- لا وقت للكلام، لكنه وقت العمل لتحقيق الهدف وبداية المشوار.

- سواء كانت نجيل صناعى أو طبيعى سنلعب للفوز فى مباراتى ليبيا.

- من يرتدى قميص منتخب مصر يجب ان يعى أنه يحمل أحلام شعب بأكمله.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، اجتماعا فور الانتهاء من حفل تقديم المدير الفني، الذى أقيم ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة.

وناقش الجهاز الفني التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق المقبل الذي ينطلق يوم 28 سبتمبر الحالي، استعدادا لمواجهتى ليبيا في تصفيات كأس العالم المقبلة 2022.