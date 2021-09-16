شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم المقاولون بهدف الشحات استعداداً للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المحلية.



سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين في ودية اليوم، التي تعد ثاني المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة الجميع بعد العودة من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل في السوبر المصري، ويعقبه خوض مباراة إنبي في دور الـ16 لكأس مصر يوم 25 من الشهر الجاري.