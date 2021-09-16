شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستعير ياسين مرعى وأحمد محمود من الزمالك لمدة موسمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادى فاركو، بشكل رسمى على خدمات الثنائى ياسين مرعى وأحمد محمود، لاعبى الزمالك، لمدة موسم على سبيل الإعارة بشكل رسمى من الزمالك، ويجيد ياسين مرعى اللعب فى أكثر من مركز ومنهم المدافع والظهير الأيسر ووسط الملعب المدافع، بينما يلعب أحمد محمود فى مركز الظهير الأيمن ويعد من المواهب الواعدة بقلعة ميت عقبة.

وكان نادى فاركو، قد أعلن تعاقده مع عزمى غومة، الظهير الأيسر للصفاقسى التونسى، لمدة 4 مواسم، فى إطار تلبية احتياجات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة مجدى عبد العاطى.

ويلقب عزمى غومة بـ"على معلول الجديد" فى إشارة لنجم الأهلى ومنتخب تونس، ويعد صاحب الـ23 عاما واحدا من أبرز اكتشافات الدورى التونسى بالموسم الماضي، حيث تألق فى مسابقتى الدورى وكأس الكونفدرالية الأفريقية بشكل خاص.

وتأتى صفقة ثنائى شباب الزمالك غومة ليصل عدد اللاعبين المنضمين لصفوف فاركو إلى 14 لاعبا ، استعدادًا للمنافسة بالدورى المصرى الممتاز، بعد التعاقد مع التونسى عزمى غومة، الجزائرى رزقى حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودى والنيجيرى كينجسلى سوكارى قادما من الصفاقسى التونسى ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودى من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربى ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ، ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، منهم لاعبون محليون وآخرون أجانب.