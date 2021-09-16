شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم هليوبوليس فى انطلاق دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 33/31 فى إطار أول مواجهات دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2020/2021 ، ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك فى ثان جولات دورى المحترفين غدا الجمعة مع الشمس فى السادسة مساء .

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى المحترفين، المحدد لها يوم 23 سبتمبر الجارى بعد قرار لعب مبارايات القمة على صالة محايدة.

وكان جدول المنافسة حدد صالة الأهلى لاستضافة اللقاء، إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة.

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.