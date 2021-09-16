شكرا لقرائتكم خبر عن "ماسك" أكرم و"قوة" ميكسيونى الأبرز فى ودية الأهلى والمقاولون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على تويتر، صوراً من اللقاء الودى الذى يجمع الفريق الأحمر حالياً بنظيره المقاولون العرب بالتتش ، ضمن استعدادات الأهلى لكأس السوبر المصرى أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل.

وظهر أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر مُرتدياً الماسك الواقى للوجه خلال اللقاء، وذلك لحماية وجه بعد إصابته مؤخراً في معسكر المنتخب الوطنى، كما ظهر ميكسيونى الوافد الجديد للفريق خلال تدخله بقوة في أحد الكرات المشتركة أمام مرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون.

ويلعب الأهلي ودية المقاولون بتشكيل ، مكوّن من : على لطفي ، علي معلول، حمدي فتحي، أيمن أشرف، أكرم توفيق ، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة ، حسين الشحات، لويس ميكيسوني ومحمد شريف



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من ناحية أخرى ، يرفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى فكرة إعارة محمد محمود لاعب الفريق العائد للمشاركة مع الأهلى بعد فترة غياب طويلة للإصابة.

وظهر محمد محمود بشكل جيد للغاية فى ودية الأهلى أمس الاثنين أمام بتروجت التى أقيمت على ملعب التتش استعداداً للسوبر المصرى أمام طلائع الجيش الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.

وقدم محمد محمود مستوى جيدا نال بعده ثقة وإشادة الجهاز الفنى للأهلى بعدما كان أحد ابرز نجوم مكاسب والمباراة الودية التى إنتهت بالتعادل السلبي.

وقال مصدر فى الأهلى إن موسيماني يرفض إعارة محمد محمود حتى قبل تألقه فى مباراة بتروجت أمس ، موضحاً أن اللاعب الذي عانى من إصابة طويلة يلقى دعم وإشادة موسيماني، ويؤكد الأخير أن اللاعب سيكون أحد أوراقه الرابحة في الموسم الجديد بعدما تعافى من الإصابة وبات لائقاً للمشارة فى المباريات الرسمية.