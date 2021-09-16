شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيى ذكرى رحيل كوارشى بهدف في الأهلى: لن ننساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الحساب الرسمى لنادى الزمالك عبر تويتر، ذكرى رحيل ايمانويل كوارشي لاعب الفريق الأبيض السابق، ونشر حساب القلعة البيضاء فيديو لهدف كوارشى في الأهلى وعلق: يوافق اليوم الذكرى السنوية الـ8 لرحيل أحد أعظم لاعبينا المحترفين عبر التاريخ.

نجمنا الغاني ايمانويل كوارشي، ساهم مع فريقنا في تحقيق بطولة الدوري موسم ١٩٨٣/٨٤ ودوري أبطال افريقيا ١٩٨٤ أبدا لن ننساك، من الأرشيف؛ هدف لنجمنا الراحل في شباك الأهلي موسم ٨٣/٨٤.

تحل اليوم الخميس الذكرى الثامنة لوفاة النجم إيمانويل كوارشى أسطورة الزمالك الأسبق، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من عام 2013 عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان الرئة، كان كوارشي واحدًا من أفضل اللاعبين الأفارقة الذين احترفوا في تاريخ الدوري المصري، كما أن لديه مكانة خاصة داخل قلوب عشاق الزمالك، حينما أنضم إلى القلعة البيضاء قادمًا من سيكوندي هاسكاس الغاني في صيف 1983 .

سجل كوارشى في أول مواسمه مع القلعة البيضاء 6 أهداف ساهمت في عودة الدوري للزمالك، بعد غياب 6 سنوات حيث غاب اللقب عن خزائن الفريق منذ العام 1978 .

وقاد كوارشي الزمالك لإحراز أول لقب قاري في تاريخه، بتحقيق دوري أبطال أفريقيا عام 1984، حيث لعب كل مباريات البطولة وسجل 3 أهداف في 9 مباريات، كان أشهرهم الهدفين اللذين سجلهما في شباك نكانا الزامبي في مباراة ربع النهائي التي انتهت بخماسية للفريق الأبيض .

موهبة كوارشي ونجوميته الكبيرة، اصطدمت بقرار لاتحاد الكرة بمنع التعاقد مع لاعبين أجانب في مصر، ليرحل النجم الغاني إلى البحرين حيث لعب لنادي المحرق لمدة أربع سنوات وأشهر إسلامه هناك، قبل أن ينهى مسيرته فى نادى ليبرفيل الجابوني .