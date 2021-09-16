الامارات | دوري أبطال أوروبا.. أهم أخبار وإحصائيات الجولة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. أهم أخبار وإحصائيات الجولة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تاريخا جديدا مع كرة القدم، بعدما أصبح أكثر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا برصيد 177 مباراة مناصفة مع الحارس الإسباني الشهير إيكر كاسياس، المعتزل ما يعني أن رونالدو سيحفر إسمه من جديد في قائمة أوروبية بواحدة من أقوى البطولات عالمياً.



وشهدت الجولة الأولى العديد من الأرقام والإحصائيات بحسب رابطة الدوري الإنجليزي عبر "تويتر"، نرصدها في التقرير التالي:



كريستيانو رونالدو سجل في دوري الأبطال للمرة 17 على التوالي ووصل رصيده إلى 135 هدف ليعزز صدارته كهداف تاريخي للبطولة.



سالزبورغ حصل على 3 ضربات جزاء أمام إشبيلية في 37 دقيقة فقط.. أضاعوا 2 منها.



رئيس اليويفا يكرم أفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل مدرب في أوروبا خلال الجولة الأولى من البطولة.



الألماني توماس مولر توماس مولر سجل 7 أهداف في 6 مباريات ضد برشلونة، وسجل هدفه رقم 49 في دوري الأبطال متجاوزًا زلاتان ابراهيموفيتش و أندريه شيفتشينكو.



سجل الفارو موراتا 14 هدف في دوري الأبطال مع يوفنتوس خلال 29 مباراة فقط.



روبرت ليفاندوفسكي سجل في المباراة الـ 18 على التوالي مع البايرن، ووصل إلى الهدف رقم75 في 97 مباراة في دوري أبطال أوروبا.



البلجيكي لوكاكو سجل الهدف الأول له في دوري الأبطال مع البلوز خلال المباراة الأولى.



برشلونة لم يسدد أي تسديدة على المرمى طوال الـ 90 دقيقة أمام بايرن ميونخ لأول مرة في تاريخ مشاركات النادي بالبطولة.



تشيلسي أكثر الأندية تحقيقاً كلين شيت في جميع البطولات من أندية الدوريات الخمس الكُبرى منذ أول مباراة لـ توماس توخيل برصيد 23 مباراة.



خلال عمليات الاحماء قام كريستيانو رونالدو بتسديد الكرة على احدى العاملات في الملعب وذهب ليطمئن عليها لاحقاً واهداها قميصه ليعتذر



مانشستر يونايتد سدد تسديدتين فقط على المرمى أمام يونغ بويز وهو اقل رقم لهم منذ 17 عام.



محمد صلاح أضاع ركلتي جزاء من أصل 19 ركلة جزاء مع ليفربول كان أخرها مع ميلان، بالهدف الذي أحرزه يصل إلى الهدف رقم 5 في آخر 6 مباريات له في دوري أبطال أوروبا، ووصل إلى الهدف رقم 72 في 100 مباراة في الأنفيلد.



خرج اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج مصاباً.



الفرنسي كريستوفر نكونكو - أول لاعب يسجل هاتريك في تاريخ لايبزيغ في دوري ابطال اوروبا بعد تألقه أمام مان سيتي.



سبيستيان هالير لاعب اياكس ثاني لاعب في تاريخ دوري الابطال يسجل 4 أهداف في مباراته الاولى في البطولة بعد ماركو فان باستن.

المدرب بيب غوارديولا خاض مباراته رقم 300 مع مانشستر سيتي، 371 هدف – 219 فوز – 36 تعادل – 10 ألقاب.



الإنجليزي جاك غريليش، لاعب مانشستر سيتي أصبح اول انجليزي يسجل ويصنع في أول مباراة له في دوري ابطال اوروبا منذ واين روني أمام فنربخشة 2004.



ميسي أمام كلوب بروج أصبح ثالث لاعب في تاريخ دوري الأبطال (من غير الحراس) يصل الى 150 مباراة في البطولة بعد كريستيانو رونالدو وتشافي.











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