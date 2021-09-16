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الامارات | تعرّف إلى ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا.. موقف صعب لبرشلونة وكريستيانو رونالدو

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت بعد موسم انتقالات صيفي ساخن، ونجح بطل أوروبا في الحفاظ على هيبته، في حين فشل في قيادة فريقه مانشستر يونايتد، لتحقيق الفوز في أول مباراة، ولكنه في المقابل نجح في مواصلة سجله التهديفي الرائع وأحرز أول هدف مع الفريق بدوري الأبطال عقب عودته.

وفي المقابل فشل الهجوم الكاسح في باريس سان جيرمان بقيادة ، ، مبابي، في قيادة الفريق إلى تحقيق أول فوز، وتعادل مع كلوب بروج، واكتسح مان سيتي فريق لابيزيغ بنتيجة 6-3، ونجح في تحقيق فوز صعب على ميلان في قمة رائعة.

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الأخير في مجموعته عقب خسارته، كما احتل المركز الأخير في المجموعة بعد خسارة قاسية بثلاثية على أرضه أمام بايرن ميونخ، ولم تمر الجولة الأولى بدون رقم وإنجاز جديد لنجم ليفربول المصري محمد صلاح، الذي وصل إلى الهدف رقم 72 في ملعب أنفليد، واقترب من تحطيم أرقام جديدة. في جانب آخر عاد فريق من معقل الإنتر بفوز صعب ومثير مكنه من تحقيق بداية مميزة بخلاف الموسم الماضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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