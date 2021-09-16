الامارات | تعرّف إلى ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا.. موقف صعب لبرشلونة وكريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف إلى ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا.. موقف صعب لبرشلونة وكريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت بعد موسم انتقالات صيفي ساخن، ونجح بطل أوروبا تشيلسي في الحفاظ على هيبته، في حين فشل كريستيانو رونالدو في قيادة فريقه مانشستر يونايتد، لتحقيق الفوز في أول مباراة، ولكنه في المقابل نجح في مواصلة سجله التهديفي الرائع وأحرز أول هدف مع الفريق بدوري الأبطال عقب عودته.

وفي المقابل فشل الهجوم الكاسح في باريس سان جيرمان بقيادة ميسي، نيمار، مبابي، في قيادة الفريق إلى تحقيق أول فوز، وتعادل مع كلوب بروج، واكتسح مان سيتي فريق لابيزيغ بنتيجة 6-3، ونجح ليفربول في تحقيق فوز صعب على ميلان في قمة رائعة.

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الأخير في مجموعته عقب خسارته، كما احتل برشلونة المركز الأخير في المجموعة بعد خسارة قاسية بثلاثية على أرضه أمام بايرن ميونخ، ولم تمر الجولة الأولى بدون رقم وإنجاز جديد لنجم ليفربول المصري محمد صلاح، الذي وصل إلى الهدف رقم 72 في ملعب أنفليد، واقترب من تحطيم أرقام جديدة. في جانب آخر عاد فريق ريال مدريد من معقل الإنتر بفوز صعب ومثير مكنه من تحقيق بداية مميزة بخلاف الموسم الماضي.

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