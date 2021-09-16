ما هو موعد مباراة القوة الجوية والزوراء في السوبر العراقي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء يوم الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول، قمة السوبر العراقي بين فريقي القوة الجوية والزوراء، على ملعب الشعب الدولي.



وكان فريق القوة الجوية قد حقق لقبي الدوري العراقي وكأس العراق خلال الموسم الماضي 2020-2021، بينما حل الزوراء وصيفا له في المسابقتين.

واستعد القوة الجوية لبداية الموسم الجديد وموقعة السوبر العراقي، بالتعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب أحمد خلف، خلفا لأيوب أوديشو، والذي رحل بسبب سفره لتلقي العلاج في الخارج، بجانب بعض الصفقات الجديدة، أبرزها صفاء هادي القادم من صفوف كريليا سوفيتوف الروسي.

على ملعب الشعب الدولي، تقام مباراة السوبر العراقي بين فريقي القوة الجوية والزوراء، ويدخلان اللقاء بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز واعتلاء منصة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

من جانبه، استعد فريق الزوراء بشكل جيد لانطلاق الموسم الجديد وقبل موقعة السوبر العراقي، حيث يسعى للتتويج باللقب بعد 4 سنوات كاملة من الغياب.

وتعاقد فريق الزوراء مع عدة عناصر جديدة وهامة لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد 2021-2022، وأبرزها اللاعب الجزائري لهواري طويل والمهاجم المغربي حمزة صنهاجي، بجانب المدافع الدولي علاء مهاوي لمدة موسمين.

تبث منافسات البطولات العراقية المحلية على قناة الشباب الرياضية على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن تبث مباراة السوبر العراقي عبر شاشة قناة الكأس القطرية أيضا.