العرادة يتفقد ملعب مأرب الاولمبي بعد انتهاء الاعمال الانشائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ مأرب سلطان العرادة اليوم ومعه وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور منير اللمع، ملعب مأرب الاولمبي، عقب الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية والتجهيزات بتمويل من السلطة المحلية.



وخلال الزيارة التفقدية التي رافقه فيها ورئيس المكتب الفني بالمحافظة الدكتور علي الجبل، طاف المحافظ بمختلف مكونات الملعب الاولمبي الاول على مستوى المحافظة والبالغ مساحته الكلية 23 الف مترا مربعا.. مستمعا الى شرح تفصيلي من قبل مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس عبدالودود المذحجي، عن مستوى تنفيذ الاعمال الهندسية والفنية والالتزام بالمواصفات العالية طبقا للفيفا.

كما اطلع على مستوى تنفيذ وتسوية ارضية الملعب على مساحة 8 الاف و30 مترا مربعا ومواصفات تنفيذ اعمال التعشيب الصناعي وعمل تصريفات لمياه الامطار من داخل ارضية الملعب.. كما اطلع على المدرج البالغ مساحته 1300 مترا مربعا، ويضم مدرجات تتسع كمرحلة اولى لـ1300 مشجعا الى جانب منصة لكبار الضيوف ومنصة اخرى للاعلاميين والقنوات التلفزيونية الناقلة للمباريات الكروية، اضافة الى الملحقات الاخرى اللازمة التي تشمل صالات تدريب وغرف تبديل ملابس للاعبين وصرف صحي وممرات دخول وخروج للملعب والصالات والغرف وسور حديدي حول الملعب واماكن للمدربين والبدلاء من اللاعبين.

واكد المحافظ ان انجاز هذا المشروع الحيوي في القطاع الرياضي الذي يهم الشباب ويمثل لهم متنفسا لابراز مواهبهم وابداعاتهم وتنمية قدراتهم، وتساعدهم في بناء العقل السليم في الجسم السليم.

وقال المحافظ العرادة "ان الاهتمام بالشباب بحاضرهم ومستقبلهم هو جزء من المعركة الوطنية التي نعيشها اليوم للدفاع عن الجمهورية والهوية الوطنية، ونرفع رؤوسنا لما نبذله للشباب فهم سيان لما يبذل بالمعركة".

واضاف" عندما تركنا الشباب في الفترات الماضية سيطر عليهم الجهل، ومن خلال الجهل سيطرت عليهم المليشيات المتنوعة".