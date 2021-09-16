أستون مارتن يحتفظ بخدمات سائقيه فيتل وسترول للموسم المقبل

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لندن : أعلن فريق أستون مارتن المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد الخميس عن عدم تغيير سائقيه الموسم المقبل بعدما قرر الاحتفاظ بخدمات الألماني سيباستيان فيتل والكندي لانس سترول.

ويحتل فريق أستون مارتن المعروف سابقا باسم رايسينغ بوينت والعائد هذا العام إلى سباقات الفئة الأولى مدعما بمحركات مرسيدس، المركز السابع حاليا في بطولة الصانعين.

وتبقى أفضل نتيجة للفريق هذا الموسم المركز الثاني في سباق جائزة أذربيجان الكبرى بفضل فيتل في حزيران/يونيو الماضي.

ويخوض سترول، نجل المالك الرئيسي للفريق، موسمه الخامس في الفورمولا واحد في سن الـ22 عامًا.

ويشهد موسم 2022 إصلاحًا شاملاً للوائح الفنية للفورمولا واحد بعدما كانت مقررة هذا العام حيث تم تأجيلها بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.

وقال فيتل في بيان لفريقه: "أتطلع حقًا لقيادة الجيل الجديد من سيارات الفورمولا واحد".

وأضاف بطل العالم أربع مرات مع ريد بول (من 2010 الى 2014) والذي فشل في الفوز بلقب عالمي في فيراري بين عامي 2015 و2020: "شكلها (السيارات) مختلف تمامًا ويجب أن تمنحنا اللوائح الفنية الجديدة سيارات يمكن أن تقترب كثيرًا (من الأخرى) مما كانت عليه مؤخرًا".