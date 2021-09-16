شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الونش يخضع لجلسة علاج بالحجامة قبل العودة للزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، فيديو عر حسابه الشخصى على انستجرام، خلال خضوعه لجلسة علاج طبيعى وعلاج بالحجامة، وذلك قبل انتظامه في تدريبات نادى الزمالك استعداداً لباقى مباريات كأس مصر والموسم الجديد.

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، راحة لكل من محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، من التدريبات، بعد حصولهم على لقاح فيروس كورونا الثلاثاء الماضى.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء أسوانباستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر،ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان المرتقب في الكأس.

ويتواجد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، في مقر النادي لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق للمشاركة في أول مران مع الفريق الأبيض، في أول ظهور له بعد العودة إلى الفريق .

واتفق مسئولو الزمالك مع النقاز على الانضمام للزمالك لمدة 3 مواسم على أن يتم تقسيط الغرامة الخاصة به ضد النادى والبالغة مليون و300 الف يورو، على فترة تواجده فى الزمالك والتى تستمر وفقا للعقد الجديد لمدة 3 مواسم.

وفى وقت سابق ، قال أنيس بن ميم محامى اللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك العائد لناديه، إن رغبة الطرفين تلاقت فى العودة بعد الازمة، مشيرًا إلى أن العقد مدته 3 سنوات وقدم اللاعب تضحيات كبيرة من أجل العودة.