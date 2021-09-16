شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح لاعب الزمالك في اتحاد الكرة..تعرف علي السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد فتوح لاعب الزمالك في اتحاد الكرة للحصول علي المستخقات المالية الخاصة بمنتخب مصر الاوليمبي بعد مشاركتهم موخرا في اوليمبياد طوكيو 2020.

وخرج منتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب من دور الثمانية لاوليمبياد طوكيو بعد الهزيمة امام البرازيل 1/0.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤخرا ، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبى على ما قدموه خلال فترة عملهم التى تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا فى الصعود بالفريق لربع النهائي، وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته و الاستفادة من التجربة.