شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: لا أخشى مواجهة أى منتخب وسنلعب جميع مبارياتنا على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب، أنه لا يخشى مواجهة أى منتخب وسنلعب جميع مبارياتنا على الفوز وبنفس الهدف خلال مباريات مصر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ذلك ردا على خوض الفراعنة مواجهة المنتخب الليبي على أرضية ترتان وما يمثله ذلك من صعوبة.

وقال كارلوس كيروش خلال المؤتمر الذى أقيم في اتحاد الكرة لتقديمه: "مصر تمتلك لاعبين مميزين ويسعون دائما لتحقيق الانتصارات، ونحترم الجميع لكن من اليوم نحن منتخب مصر لا نخاف من أحد".

وأوضح كيروش: "أعتقد بأن علينا إثبات فارق التاريخ بيننا وبين ليبيا على أرض الملعب، سنلعب بنفس الطريقة أمام كل الفرق وبهدف واحد هو الفوز، والتاريخ يكون مصدر فخر لكن لا يمنحنا أفضلية الفوز".

وأضاف كيروش: "مصر بطل أمم أفريقيا 7 مرات ووصلت 3 مرات لكأس العالم ولها تاريخ مشرف، وقرأت عن التاريخ المصري وعرفت أنه 7 آلاف سنة حضارة".

وحرص إتحاد الكرة على تعليق لافتة للترحيب بالمدير الفنى الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش فى مؤتمر تنصيبه مديدا فنيا للفراعنة و تقديمه لوسائل الإعلام .

يضم الجهاز الفني المعاون ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ومصطفى صدقي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وبدر إمام أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائي التدليك.