شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يظهر في الزمالك للمشاركة في أول مران مع الفريق بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، في مقر النادي لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق للمشاركة في أول مران مع الفريق الأبيض، في أول ظهور له بعد العودة إلى الفريق .

واتفق مسئولو الزمالك مع النقاز على الانضمام للزمالك لمدة 3 مواسم على أن يتم تقسيط الغرامة الخاصة به ضد النادى والبالغة مليون و300 الف يورو، على فترة تواجده فى الزمالك والتى تستمر وفقا للعقد الجديد لمدة 3 مواسم.

وفى وقت سابق ، قال أنيس بن ميم محامى اللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك العائد لناديه، إن رغبة الطرفين تلاقت فى العودة بعد الازمة، مشيرًا إلى أن العقد مدته 3 سنوات وقدم اللاعب تضحيات كبيرة من أجل العودة.

وأوضح بن ميم خلال تصريحات تلفزيونية أن اللاعب تنازل عن شكواه ضد الزمالك فى الفيفا بعد التعاقد مع الأبيض خاصة وأن اللاعب سعيد بالعودة لناديه.

تابع أن فكرة إعارة اللاعب لنادى آخر غير مطروحة فى ظل وجود حمزة المثلوثى، موضحًا أنه لو كان يفكر فى الإعارة لكان أنضم لأى نادى بعيدًا عن الزمالك.