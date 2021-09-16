شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يعتذر عن ترشحه لرابطة الأندية باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق ورئيس منطقة الإسكندرية الحالي، عن قبول ترشحه لرابطة الأندية المحترفة التى تدير مسابقة الدورى الموسم المقبل، بعدما تم ترشيحه من قبل نادى سموحة.

وأكد عامر حسين في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه اعتذر عن الترشيح لرابطة الأندية في اتحاد الكرة، مفضلا الاستمرار في رئاسة منطقة الإسكندرية في الوقت الحالي.

في الوقت الذى أعلن فيه فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر حسابه على "فيس بوك"، اعتذار عامر حسين عن ترشحه لرابطة الأندية المحترفة التى تدير مسابقة الدورى الموسم المقبل

ودعا الاتحاد المصرى لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدورى الممتاز فى خطاب رسمى إلى ترشيح ممثل عن كل منها فى موعد غايته 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم فى خطابه وفقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادى عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

أضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومى 15و16 سبتمبر، وتقام انتخابات المكتب التنفيذى للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحى الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذى يوم 22 سبتمبر الحالي.