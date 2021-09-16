شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: جونيور أجاى يفضل العروض الخارجية عن الاستمرار فى الدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاهلى أن النيجيرى جونيور أجاى لاعب الاهلى يفضل العروض الخارجية عن الدوري المصرى .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"جونيور أجاي لايزال ينتظر عروض من دوريات لم يتم غلق باب القيد فيها وفى حالة عدم توصله لعروض خارجية سوف يبقى بالدوري المصرى".

ويضيف المصدر بالاهلى :" أجاي يملك عروض من فاركو وفيوتشر وبيراميدز ولكنه يضعها فى المرتبة الثانية بعد العروض الخارجية".

وكان الأهلى قد أعلن ضم ثنائى أجنبى للموسم المقبل، هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسى تأو من برايتون، ويملك الأهلى حاليا 6 لاعبين أجانب هم على معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ولويس ميكيسون، وبيرسى تأو، فيما تم إعارة والتر بواليا لمالاتيا سبور التركى.

ويحتاج الأهلى للتخلص من لاعب أجنبى قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدورى فى الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب ألفلسطينى على أنه لاعب مصري.

وقرر الاهلى وضع أجاي على قائمة الانتظار بعد عدم التوصل لقرار نهائى يخص مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى.