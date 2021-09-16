شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقرر إستعادة ثلاثى الاعارات حمزة وبهاء والملوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، استعادة ثلاثى المعارين، حمزة مجدي مهاجم فريقه المعارلنادي اسوان، ومصطفى بهاء بعد انتهاء إعارته فى أبو قير للاسمدة، وعلي الملواني بعد انتهاء إعارته في نادي بورتو.

جاء قرار هيثم شعبان، باستعادة الثلاثى بعد المستوى الطيب الذي قدموه خلال الموسم الماضي مع فرقهم المختلفة .

وأشاد شعبان باللاعبين الثلاثة وبما قدموه من مستوى فني طيب خلال الموسم الماضي، وطالبهم باستغلال مدة المعسكر المغلق لنادي سيراميكا الذي بدأ الأربعاء، للانسجام مع باقي زملائهم، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

وشدد المدير الفني لسيراميكاعلى اللاعبين بأن المنافسة ستكون شرسة وقوية من أجل حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.