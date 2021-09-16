شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهدى كيروش قميص المنتخب احتفالا بمئوية الاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، قميص الفراعنة خلال المؤتمر الذى أقيم منذ قليل لتقديمه مدربا لمنتخب مصر، مطبوعا عليه الرقم 100 احتفالا بمئوية اتحاد الكرة التى تحل نهاية العام الحالى.

وقام كارلوس كيروش بارتداء قميص مصر خلال مراسم المؤتمر، ليؤكد اعتزازه بتدريب الفراعنة، ورغبته في قيادة المنتخب للتأهل لمونديال كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة أن الإتحاد قام بالتعاقد مع أحد عظماء التدريب فى العالم خلال المؤتمر الصحفى لتقديم كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب.

حرص مجاهد على توجيه الشكر للجهاز الفنى السابق للمنتخب حسام البدرى و جهازه خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى وقال إن مباراتى ليبيا القادمتين فى التصفيات المؤهلة للمونديال فى منتهى الصعوبة لكنه يثق فى كيروش وجهازه .

يضم الجهاز الفنى المعاون لكيروش كلا من ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقى مدربًا، وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمى، ووائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، مع استمرار الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه: أحمد مطر أخصائيًا للعلاج الطبيعى، ومصطفى صدقى أخصائيًا للعلاج الطبيعى، وبدر إمام أخصائى التأهيل، ومحمد أحمد محمود أخصائى التدليك.







مؤتمر تقديم كيروش (10)