شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: أعد الجماهير بعدم ادخار نقطة عرق واحدة من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية بعد انضمامه رسميا إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة يؤكد فيها بأن الجماهير ستكون الداعم والسند في المهمة الجديد كمدرب لحراس المنتخب.



عصام الحضرى على انستجرام

ونشر عصام الحضري، صورة تجمعه مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، على حسابه بموقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "على بركة الله جماهير مصر العظيمة... دعمكم ومساندتكم هما العون والدافع لنا في مهمتنا الجديدة نعدكم بعدم ادخار نقطة عرق واحدة من أجل مصر وأشكر كل من وضع ثقته في شخصي لأدافع عن اسم بلادي مدربا بعد سنوات طويلة حارسا لعرين الفراعنة".



عصام الحضرى وجهاز المنتخب

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، اجتماعا فور الانتهاء من حفل تقديم المدير الفني، الذى أقيم ظهر اليوم في مقر اتحاد الكرة.

وناقش الجهاز الفني التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق المقبل الذي ينطلق يوم 28 سبتمبر الحالي، استعدادا لمواجهتى ليبيا في تصفيات كأس العالم المقبلة 2022.

وأقام الاتحاد المصرى لكرة القدم ظهر الخميس، مؤتمر لتقديم كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد، بعدما وصل القاهرة صباح الأربعاء قادما من موزمبيق عبر الإمارات.