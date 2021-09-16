شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعيد ذكريات الجوهرى ويقود مران الاتحاد على شاطئ البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى نادى الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، مرانه الصباحى على شاطئ البحر المتوسط فى مدينة الإسكندرية، استعدادا للموسم المقبل.

واستعاد حسام حسن ذكرياته مع المدرب الراحل محمود الجوهرى الذى اشتهر بمثل هذه التمارين، لرفع لياقة اللاعبين قبل انطلاق الموسم، ليسير حسام حسن على نهج مدربه الراحل.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الاتحاد على موقع "تويتر"، صورا لتدريب لاعبى الاتحاد على شاطئ البحر، معلقا عليها: "أجواء تدريب الفريق الصباحى على شاطئ البحر.. الخميس 16_9".

ونجح الاتحاد السكندري في ضم 10 صفقات قوية هي، المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي بيع نهائي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى مدافع نادى البنك الأهلى السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغانى، والمهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولى، وأحمد عادل "ميسى" لاعب المقاصة السابق.