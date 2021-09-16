شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك ، وتقديم اتحاد الكرة كيروش فى مؤتمر صحفى بالجبلاية .

أسامة نبيه يعلن الاستقالة من تدريب الزمالك رسميا

أصدر أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

مصدر بالأهلى: جونيور أجاى يفضل العروض الخارجية عن الاستمرار فى الدوري المصرى

كشف مصدر بالنادى الاهلى أن النيجيرى جونيور أجاى لاعب الاهلى يفضل العروض الخارجية عن الدوري المصرى .

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"جونيور أجاي لايزال ينتظر عروض من دوريات لم يتم غلق باب القيد فيها وفى حالة عدم توصله لعروض خارجية سوف يبقى بالدوري المصرى".

كيروش: لا أخشى مواجهة أى منتخب وسنلعب جميع مبارياتنا على الفوز

أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب، أنه لا يخشى مواجهة أى منتخب وسنلعب جميع مبارياتنا على الفوز وبنفس الهدف خلال مباريات مصر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ذلك ردا على خوض الفراعنة مواجهة المنتخب الليبي على أرضية ترتان وما يمثله ذلك من صعوبة.

منتخب مصر يفاوض مالاوى وتوجو لخوض ودية استعدادا لليبيا

بدأ اتحاد الكرة المصرى فى مفاوضات مع كل من مالاوى وتوجو، لخوض مباراة ودية للمنتخب استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر لها فى قطر.

صالة هيئة قناة السويس تستضيف قمة اليد يوم 23 سبتمبر

استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث جولات دورى المحترفين، المحدد لها يوم 23 سبتمبر الجارى بعد قرار لعب مبارايات القمة على صالة محايدة.

طلعت يوسف يعكف على دراسة لائحة الإسماعيلى قبل أول مران

يعكف طلعت يوسف المدير الفني للنادى الإسماعيلى على دراسة لائحة فريق الكرة بالدراويش من أجل اعداد التصور النهائى لها بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات ببطولة الدوري المقبلة ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف القلعة الصفراء.