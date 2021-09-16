شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يتراجع عن ترشيح عماد متعب.. ويرسل اسم عامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع نادي سموحة عن ترشيح اسم عماد متعب مهاجم الأهلي ممثلا عنه في لجنة الأندية، واختار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

ورشح سموحة اسمين هما عامر حسين وعماد متعب قبل أن يتراجع مسئولو سموحه خاصة أن اللوائح تنص على اختيار كل نادي لمرشح واحد فقط وتم إختيار عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية الحالي.

انتهت الثلاثاء الماضي، المهلة التي منحها اتحاد الكرة لأندية الدورى الممتاز لترشيح ممثلين لها في رابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري الموسم المقبل.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

أضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه سيتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.